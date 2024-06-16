赖清德：不能接受“首战即终战”投降主义

台湾总统赖清德在主持黄埔军校百年校庆仪式时，对陆军人员提出三点勉励，包括要求他们不得接受“首战即终战”的投降主义。

据台湾总统府官网消息，赖清德星期天（6月16日）上午到高雄主持陆官军校黄埔建校一百周年校庆活动，在抵达会场后先校阅三军仪队，以及陆、海、空军军官学校学生部队，队。

赖清德在致词时说，台海的和平稳定，不仅受到国际社会关注，也是全球安全和繁荣必要的元素。在陆军官校举行百年校庆的此时，全体师生应该要体认新时代的挑战和使命。

他指出，最大的挑战是，中国大陆强势崛起，破坏台海现状，视并吞台湾、消灭“中华民国”为其民族大业的伟大复兴；最高的使命是，勇敢承担起守护台湾，维护台海和平稳定的重责大任。

赖清德对在场的黄埔学生和校友提出三点勉励，即深刻体会“牺牲、团结、负责”的历史意义；全心全力奉献给台湾人民；捍卫台湾的主权。

他期盼黄埔学生和校友，对同袍“亲爱”、自我要求“精诚”；对人民“亲爱”，对台湾“忠诚”，在从军道路上，精益求精，持续提升专业、技能和品德，让自己成为允文允武、术德兼备的军事领导人才；同时要贯彻“不计死生，以寡击众”；“义共患难，志同生死”；以及“保家卫国，始终如一”的决心。

赖清德说，百年后的今天，黄埔学生和校友不是革命军，而是属于人民的军队。当前的台军，更不属于任何个人或党派，而是效忠台湾、效忠人民、效忠民主。

因此，赖清德希望黄埔学生和校友要如手如足，无私无我；对人民要亲民爱民、服务人民、保护人民，将自己奉献给人民，绝不辜负人民的期待。

赖清德提到，投身陆军官校，就是将保卫台湾的重责大任，扛在自己肩上，绝不能敌我不分，也不能敌友不分，更不能接受“首战即终战”的投降主义。

赖清德期待黄埔学生和校友坚守台军的信念，务必要维护自由民主的宪政体制；坚持“中华民国”和中华人民共和国互不隶属；坚持捍卫台湾主权不容侵犯并吞；确保“中华民国台湾”的前途，由2300万人民共同决定。

赖清德表明，身为总统及三军统帅，他的责任是带领台湾、团结台湾人民，共同守护台湾，促进民主、和平、繁荣。他将积极落实“和平四大支柱行动方案”，强化国防力量、建构经济安全、展现稳定而有原则的两岸关系领导能力，以及推动价值外交，跟全球民主国家，肩并肩站在一起，共同发挥威慑力量，避免战争发生，以备战来避战，靠实力达到和平，创造繁荣发展。

谈到未来，赖清德表示，他将续推动国防改革，也要求军事训练符合世界科技发展的趋势，持续提升整体战力，让台湾安全获得完整的保障。他也将照顾军人的生活与尊严，放在国防改革的重要位置，并团结所有台湾人民的力量，一起做台军的后盾，共同为打造现代化、智慧化、专业化的劲旅而努力，为守护台湾主权、民主自由人权的价值而打拼。