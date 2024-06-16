四川多地要求政务新媒体提质

中国媒体报道，四川多地近期通报了政务新媒体最新检查情况，其中有要求政务新媒体发布符合单位实际、反映真实工作的信息。

四川雅安市人民政府办公室上星期五（6月14日）对外通报了今年上半年全市政府网站与政府系统政务新媒体检查情况。通报称，全覆盖检查全市政府系统政务新媒体174个，其中微信公众号94个、新浪微博43个、移动客户端八个、其他类政务新媒体29个，未发现不合格的政务新媒体。

雅安市政府办公室要求，政务新媒体主办单位要按照“谁主办、谁负责”原则，认真履行主体责任，加大管理力度，要重点做好日常运营，发布符合单位实际、反映真实工作的信息。同时，要加大正向推广力度，不得搞务虚工作，增加基层负担，切实发挥政务新媒体应有作用。对于一直处于停摆状态、发布信息质量不高、阅读量微乎其微的，按程序关停。

澎湃新闻星期天（6月16日）报道，除了雅安市政府，四川多地也通报了政务新媒体最新检查情况。

例如，巴中市人民政府办公室上星期三（6月12日）在通报中要求，提高政务新媒体内容发布质量，对来自政府网站的政务信息进行再加工和再创作。开展线上线下协同联动的推广活动，提高政府网站、政务新媒体的用户粘性、公众认知度和社会影响力。

同一天，绵阳市人民政府办公室在通报中强调，各政务新媒体既要尽量发布更多的原创类信息，又要加强评论区管控。同时，还要充分发挥传播速度快、受众面广、互动性强等优势，提供有效互动功能，高质量开展互动交流。

南充市人民政府办公室在第二季度全市政府网站和政务新媒体检查情况通报中指出，少数政务新媒体未按要求全面落实信息转载工作。此外，部分政务新媒体信息原创动力不足，信息服务能力还有待提升。

另据《中国新闻周刊》5月报道，据梳理，近两个月有超过10个省市政务微信公众号和微博号官宣停止更新和注销，层级覆盖省、市、县、乡镇和村，涉及多个行政部门。

多位专家告诉《中国新闻周刊》，政务新媒体此轮“瘦身”，是调整此前“出现—泛滥—整合—再泛滥”的契机，并将推动其实现从量到质的有序健康发展。