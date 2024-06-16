马办回应赖清德讲话：台湾人民需要避战总统而非引战总统

对于台湾总统赖清德称不能接受“首战即终战”的投降主义，马英九基金会执行长萧旭岑说，台湾人民需要的是避免战争的总统，而不是引战的总统。

综合台湾《上报》和联合新闻网报道，萧旭岑星期天（6月16日）批评，从赖清德致词内容可看出，他倾向寻求战争。

萧旭岑说，马英九2020年曾提到，中国大陆的攻台战略就是“首战即终战”，一旦发动战争就要在很短时间内打完，让台湾没机会等美军来支援。

萧旭岑还提到，“首战即终战”也是蔡英文任总统时期国防政策研究院报告中指出的大陆军方战略目标，“所以赖总统是指责蔡总统时期研究这个是投降主义？”

他说，战争是很残酷的，会造成生灵涂炭，身为领导人，就是要穷尽一切办法避战，虽然要备战，但绝不引战。

萧旭岑说，老百姓要的是和平与繁荣，绝非濒临战争边缘，领导人应该趋吉避凶，让人民过和平繁荣的日子，而非刻意挑衅，用似是而非的话语混淆视听。

赖清德星期天上午到高雄主持陆官军校黄埔建校一百周年校庆活动，他对在场的黄埔学生和校友提出三点勉励，即深刻体会“牺牲、团结、负责”的历史意义；全心全力奉献给台湾人民；捍卫台湾的主权。

赖清德说，投身陆军官校，就是将保卫台湾的重责大任扛在自己肩上，绝不能敌我不分，也不能敌友不分，更不能接受“首战即终战”的投降主义。