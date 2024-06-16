涉千人计划被判刑美科学家 7月到港大商讨工作机会

美国哈佛大学前教授、知名科学家利伯（Charles Lieber）涉嫌隐瞒曾参与中国“千人计划”被判刑，如今获准于7月到香港大学商讨工作机会。

据美国《化学化工新闻》（C&EN）周刊星期三（6月12日）引述缓刑官提交的文件报道，利伯获准于7月前往中国六天，届时将到香港大学讨论潜在的教职任命和获聘机会，并向师生发表科学演讲。利伯去年2月从哈佛大学退休。

今年65岁的利伯曾是美国国家科学院院士、哈佛大学化学与化学生物学系主任，2012年曾获沃尔夫化学奖。2018年，美国特朗普政府发起“中国行动计划”，旨在清查与中国分享敏感信息的美国科学家，利伯成为被指控的其中一人。

美国司法部去年4月发布文告，指利伯与中国“千人计划”（海外高层次人才引进计划）签订了三年合同。根据合同，他同意在武汉大学建立研究实验室，并代表学校发表论文、组织国际会议和申请专利。武大每月支付他约5万美元（下同，约6万7695新元）的工资，并提供15万美元生活费。

2021年12月，美国法院陪审团裁定利伯犯下税务罪，并向调查人员就他在武汉大学的工作作出虚假陈述。去年4月，利伯被判处监禁两天，在家软禁六个月，并监管两年。利伯2020年首次被捕时已服完两天的监禁刑期。

美国《化学化工新闻》周刊报道，今年6月9日，法官批准了他前往中国的请求。