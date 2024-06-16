台立院来临周五表决复议案 蓝绿支持者将在青岛东路对阵

台湾立法院将在来临星期五（6月21日）表决行政院针对立法院职权修法所提的复议案，早前反对立法并号召“青鸟行动”的亲绿公民团体，以及支持立法的国民党支持者，当天将分别在立法院附近的道路青岛东路聚集声援。

综合中时新闻网、《联合报》等台媒报道，台湾公民阵线星期五（6月14日）串联全台公民团体举行集会，并宣布将于6月19日至21日号召“青鸟”们重回立法院周边街道示威。随后，国民党立法院党团也表示，已经借到21日在立法院周边的青岛东路部分路权，届时将号召支持者到场。

报道称，公民团体借到的青岛东路路权是从镇江街口到中山南路，以及济南路；国民党申请到的青岛东路路权是从镇江街口到林森南路段的路权，两大阵营将在下星期五把青岛东路一分为二，中间仅隔一条镇江街。

国民党立法院党团副书记长王鸿薇星期天（6月16日）说，过去国民党有很多支持者，一直很想到立法院附近来声援、表达声音，但国民党没有借场地；所以这次借了场地，让北部地区的支持者到现场加油打气。

王鸿薇强调，台湾绝对不能只有一种阻挡立法院改革的声音，也希望让更多支持立法院改革、支持查弊案、支持查黑金、支援查黑箱的声音能够响彻云霄。

5月28日三读通过的立法院职权行使修法除了引发朝野对立，还激起大批亲绿的公民团体连日在立法院外举行“青鸟行动”，抗议国民党和民众党联手让法案表决通过。