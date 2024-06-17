中国证监会：将严肃查处大股东通过融券“绕道”减持限售股

中国证监会星期天（6月16日）强调，暂停新增证券公司转融券规模的政策仍在严格执行，并说将严肃查处大股东通过多层嵌套、融券“绕道”减持限售股这一违法违规行为。

证监会在官网针对自媒体称“转融通疯狂报复，难怪市场持续下跌，转融通（6月12日）一天新增近1.7亿股”，做出上述回应。

证监会新闻发言人解释，6月12日转融券出借数量有所增加，主要是由于指数成分股半年度调整导致转融券“还旧借新”，即收回被调出成分股等存量出借股份，同时出借新纳入的成分股等。自媒体引用个别交易日新增出借数据，忽略了存量收回、余额减少的情况。

转融券业务是指中国证券金融公司将自有或者依法筹集的证券出借给证券公司，供其办理融券的业务。

转融通证券出借业务是指证券出借人以一定的费率，通过上交所综合业务平台或深交所交易系统向中国证券金融公司出借证券，中国证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。

财新网报道，“转融通疯狂报复，难怪市场持续下跌”的舆论在周末持续发酵。事起6月12日，转融通一天新增1.7亿股。有自媒体将A股一个月以来的阴跌与近几个交易日融券数量的激增进行对比。

证监会指出，去年以来，针对市场对融券与转融券问题的关切，证监会先后采取了禁止限售股出借、降低转融券效率、严禁利用融券实施变相T+0交易等一系列措施。今年2月6日，证监会要求以当日转融券余额为上限，暂停新增证券公司转融券规模，该政策仍在严格执行，未发生变化。

证监会也说，将充分评估并完善融券与转融券规则，加强融券与转融券逆周期调节。同时，持续加大行为监管和穿透式监管力度，对大股东、相关机构通过多层嵌套、融券“绕道”减持限售股等违法违规行为严肃查处。