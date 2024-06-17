中国外交部驻港公署批英借法官牌插手香港事务手法卑劣

中国外交部驻港特派员公署发文批评英国通过打“法官牌”插手香港事务，为一贯的卑劣手法，也指已辞任香港终审法院海外非常任法官的岑耀信发文诋毁香港法治，公然背弃法官职业道德和法治精神。

中国外交部驻港特派员公署发言人星期天（6月16日）在官网发文说，针对近期香港终审法院英籍非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）辞任并发表负面文章诋毁香港法治，以及个别英国政客借此进行炒作抹黑香港国安法律，该署表示强烈不满，予以严厉谴责。

发言人指出，通过打“法官牌”诋毁香港法治“金字招牌”是英方插手香港事务、阻扰“一国两制”全面准确实施的一贯卑劣伎俩。2022年3月，英方就以“民主”“人权”为借口，“召回”香港终审法院两名英籍非常任法官，上演自取其辱的政治闹剧。

发言人说，此次岑耀信一反此前两度撰文为自己担任终审法院非常任法官进行辩护的立场，公然背弃法官职业道德和法治精神，妄评香港国安案件，抹黑香港法治。英国一些反华政客借机鼓噪，更暴露出其见不得香港好、看不得香港治的阴暗心理。

发言人称，《香港国安法》和香港国安条例的制定实施完全符合国际法和各国通行惯例，充分借鉴其他普通法国家司法实践，充分尊重和保护人权。真正破坏香港法治的，恰恰是那些口口声声“维护法治”“保护人权”的外部干预势力。

发言人强调，香港事务纯属中国内政。任何外部干预都动摇不了中方坚定维护“一国两制”和国家安全的决心，也阻挡不了香港由乱及治、由治及兴的历史大势。中方奉劝英国部分政客和岑耀信之流，立即停止卑劣政治操弄。

岑耀信6月6日提交辞呈后，在《金融时报》撰文称，在港府有强烈意见的课题上，香港的法治受到严重损害。中国国务院港澳办早前发文批评岑耀信攻击抹黑香港法治，香港中联办则指他沦为外部势力干扰破坏香港安全稳定的马前卒。