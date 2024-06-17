5月份中国新建住宅价格连续11个月下跌

中国官方星期一发布的数据显示，5月份中国新建住宅价格连续第11个月下跌。

路透社根据中国国家统计局的数据计算，继4月份下降0.6%后，5月份价格环比下降0.7%。按年度计算，新房价格同比下降3.9%，而4月份则下降3.1%。

国家统计局星期一（6月17日）在官网发布的数据显示，5月份一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%。彭博社报道，这创下了2014年10月以来最大跌幅。

国家统计局的数据也显示，5月份一线城市二手住宅销售价格环比下降1.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降1.2%、1.3%、1.6%和1.0%。

中国政府在5月17日打出重磅宽松政策组合拳，宣布迄今为止最强的稳楼市措施，包括取消房贷利率下限、降低最低首付款比率等。随后，中国人民银行宣布将设立3000亿元人民币（562亿新元）保障性住房再贷款，帮助国企以较低利率收购已建成未出售商品房。

各地方政府之后也出台相应政策，给当地的楼市松绑。

不过，投资者和分析师仍对这些措施是否足够持怀疑态度，因为央行迄今为止公布的资金有限，而且多个城市现有试点项目的进展缓慢。根据彭博社，住房供应过剩拖累楼市价格，并使人们失去了投资房地产的理由。