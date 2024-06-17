德副总理本周访华 料将讨论电动车关税议题

德国副总理兼经济部长哈贝克将于本周访华，预料将谈及欧盟对中国电动车加征关税议题。

综合德新社和法新社报道，哈贝克办公室上星期五（6月14日）通报，哈贝克将从星期三（19日）起对韩国和中国进行五天的工作访问，期间将就贸易、气候保护和能源政策等议题举行会谈。

这将是哈贝克首次访问中国，预计德中双方将就欧盟对中国电动车加征关税议题展开激烈磋商。

根据初步行程安排，哈贝克将从星期五（21日）至星期天（23日）访问北京、上海和杭州。德国经济部发言人说，商讨议题包括德中经贸关系、欧盟政治发展和气候保护等。

发言人说，哈贝克“将无法回避探讨”欧盟对中国电动车加征关税的议题，但坚称“部长（哈贝克）不代表欧盟委员会发言或开展协商，这一点交由欧盟委员会自己处理”。

欧盟上星期三（12日）决定对原产自中国的电动车加征最高达38.1%的临时反补贴关税。欧盟委员会目前正按照世界贸易组织规定，与中国进行谈判，如果双方最终未能决定一个解决方案，临时关税将在7月4日生效。

德国交通部长维辛担心上述措施将打击德国企业，引发贸易战。德国汽车巨企大众汽车、宝马和奔驰均对此措施表达关切。哈贝克在欧盟宣布裁决后说，现在有机会尝试并希望成功阻止关税不断升级的威胁。

在到访中国之前，哈贝克将先访问韩国，期间将与韩国总理韩悳洙在首尔举行会谈。哈贝克也将计划在中韩两国访问时，与在地德国和欧洲政界人士和商业代表会面。