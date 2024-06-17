李强宣布将澳洲纳入单方面免签国家范围

正在澳大利亚访问的中国总理李强，星期一（6月17日）与澳洲总理阿尔巴尼斯会面。李强在会后记者会上宣布，将澳洲纳入单方面免签国家范围。

据路透社报道，阿尔巴尼斯在致辞中说：“我们欢迎双边关系的持续稳定和发展。这次对话使我们对各自的利益有了更深入的认识。”

他表示，澳洲和中国的经济互补，也在应对气候变化方面有共同利益。

“我们也有分歧……这就是为什么坦诚对话如此重要。对于澳洲来说，我们一贯主张和平、稳定和繁荣的地区和世界的重要性。”

李强与阿尔巴尼斯会面后告诉记者，双方举行了“坦诚、深入、富有成果的会议，达成了很多共识”。

他说：“我们都同意坚持对双边关系的正确定位，巩固双边关系势头……并以积极态度处理这种关系。”

据澳洲广播公司对记者会的转播，李强还宣布将澳洲纳入单方面免签国家范围，并表示双方同意对旅游、商务、探亲人员，审发五年多次签证，为双方人员往来提供更多便利。

另据中新社报道，李强也在星期一与澳洲联邦议会参议长莱恩斯和众议长迪克会面。

李强说，过去几年，中澳关系经历曲折后重回正轨，来之不易。下一步要取得更大发展，需要双方共同努力，两国立法机构在其中的作用十分重要。中澳经济高度互补，合作空间广阔。希望澳联邦议会积极支持两国务实合作，为此提供良好的法治保障和政治氛围。

李强强调，中澳两国的历史文化、社会制度不同，对一些问题的看法存在差异是正常的，关键是要加强沟通对话，以增进了解、消除疑虑。正确的认知首先必须建立在真正了解的基础上。

他表示，中国支持两国立法机构加强交流，欢迎澳联邦议会议员多到中国走一走、看一看，实地了解中国的发展变化，为增进彼此正确认知发挥积极作用。

李强星期六（6月15日）起访问澳洲，这是中国总理时隔七年后再次访澳。

中澳关系从2020年起因冠病溯源等问题开始恶化，中国对来自澳洲的木材、大麦和葡萄酒等商品实施限制，但当前大部分限制已解除。堪培拉方面预计，李强访澳后，北京将允许澳洲活龙虾销往中国。