马办指赖清德讲话引战 台防长：从不求战

对于马英九基金会指台湾总统赖清德在黄埔军校百年校庆的讲话引战，台湾国防部长顾立雄受询时说，台湾从不求战，整体战略是守势作战。

综合台湾《自由时报》和东森新闻云等报道，台国防部长顾立雄星期一（17日）列席立法院外交及国防委员会，报告海空战力提升计划采购进度及执行成效、国防部机密专案预算需求，并接受备询。

顾立雄在会前受访时说，总统赖清德讲话的意思，是要有强化自我防卫的能力，要有抗敌决心，不接受投降主义，言下之意是不能接受“首战即终战”的概念。

顾立雄指出，台湾从不求战，整体战略是守势作战，以不对称作战思维建立重层吓阻，在此过程中不断削弱敌人战力，让登陆作战企图失败，并不断强化自卫能力和决心，在战略上针对敌人可能行动逐次发展防卫构想，同时逐次削弱敌人攻台能力，让敌人无法达成侵台目的。

赖清德星期天（6月16日）上午到高雄主持陆官军校黄埔建校100周年校庆活动致词时，不点名批评国民党籍的前总统马英九，强调台军“绝不能敌我不分，也不能敌友不分，更不能接受‘首战即终战’的投降主义。”

针对赖清德的讲话，马英九基金会执行长萧旭岑回应说，台湾人民需要的是避免战争的总统，而不是引战的总统。

萧旭岑指出，马英九2020年曾提到，中国大陆的攻台战略就是“首战即终战”，一旦发动战争就要在很短时间内打完，让台湾没机会等美军来支援。