福建武平暴雨造成四死二失踪

中国福建省龙岩市武平县降下特大暴雨，造成四人死亡两人失踪。

据央视新闻客户端报道，福建省龙岩市武平县星期天（6月16日）普降暴雨，当日下午2时起，局部骤降特大暴雨，24小时过程雨量最大为岩前镇372.4毫米。武平县防指启动防暴雨一级应急响应。全县多地受灾严重。

经福建省气象局评估，本轮强降水过程暴雨范围、最大日降水量、最大过程降水量、综合强度均已达极端事件强度。

据初步统计，全县17个乡镇（街道）受灾严重，4.78万人受灾，房屋倒塌378间，农作物受灾880公顷，道路损坏135处73.3千米、堤防受损158处3.18千米，通信基站损坏582个，直接经济损失4.15亿元人民币（约7700万新元）。截至星期一（17日）上午10时，武平县下坝、中赤、象洞、中堡等乡镇多处山体滑坡，造成四人死亡、两人失踪。

武平县迅速启动应急预案，全力加大搜救力度，推进抢险救灾工作。

福建省连日来出现强降雨，武平等县降雨破历史极值，龙岩、南平、三明、宁德等市出现不同程度灾情险情。星期一上午7时，福建省气象局继续发布“暴雨预警二级”，预计星期一至二（17日至18日），福建省内陆和北部地区仍将有80至250毫米降水，局部320毫米。福建省防指继续维持防暴雨三级应急响应。

根据《福建省自然灾害救助应急预案》，福建省减灾委员会办公室、福建省应急厅经分析研判，于星期一中午12时启动福建省自然灾害救助三级应急响应。