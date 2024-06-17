广州黄埔军校旧址纪念馆重新开馆

在黄埔军校建校100周年之际，位于广州市黄埔区长洲岛的黄埔军校旧址纪念馆于星期天（6月16日）重新开馆。

新华社报道，改造后的黄埔军校旧址纪念馆在不可移动文物保护修缮、文物藏品扩容拓展、陈列展览升级更新等方面进行全面提升。

报道称，纪念馆策划推出了一系列黄埔军校建校百年宣传推广活动，包括以“国共合作的不朽丰碑——大革命中的黄埔军校（1924-1927）”为主题的校史展，展出170件套展品，除本馆收藏的82件套外，还涉及20个单位、多位黄埔后人及藏家的藏品。

此外，“黄埔同学录查询室”数据库也在星期天上线。据介绍，该数据库已收录包括黄埔军校校本部、各分校、附设各训练班、各兵科学校在内的黄埔军校学员资料超过17万人。

今年适逢1924年在广州成立的黄埔军校建校百年，位于高雄凤山、承袭黄埔军校传统的陆军官校星期天举办校庆活动，台湾总统赖清德当天以三军统帅的身份亲自阅兵并致词。

赖清德在致词中回顾黄埔军校的发展历程，包括历经“东征、北伐、剿共、抗战”，但1949年在国共内战失利后迁台，隔年于凤山复校。他指出，“中华民国已在台澎金马落地生根，陆军官校更在凤山开枝散叶”，“中华民国在哪里，黄埔精神就在哪里”。

赖清德还强调台军面对的最大的挑战，是中国大陆强势崛起，破坏台海现状，“视并吞台湾、消灭中华民国为其民族大业之伟大复兴”。