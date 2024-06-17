中国5月工业增加值增长放缓 零售支出增长超市场预期

中国5月工业增加值增长放缓，零售支出增长则超出市场预期，显示经济复苏的失衡或稍有缓解。

综合彭博社和路透社报道，中国国家统计局星期一（6月17日）发布的数据显示，中国5月份规模以上工业增加值同比增长5.6%，与4月6.7%的增长率相比有所放缓。彭博社调查的预估中值为6.2%，路透社调查预估则是6%。

国家统计局数据显示，中国5月份社会消费品零售总额同比增长3.7%，高于4月的2.3%增长率，也比分析师预估的3%增长率高。

国家统计局星期一公布的数据显示，中国5月份的房价环比下降、同比降幅略有扩大。中国5月份一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。中国5月份一线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.2%，降幅比上月扩大0.7个百分点。

中国国家统计局国民经济综合统计司司长刘爱华星期一在国新办举行的记者会上，介绍5月份国民经济运行情况时说，中国5月份经济运行总体平稳，主要指标有所回升，新动能较快成长。但也要看到当前外部环境复杂严峻，国内有效需求依然不足，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。

她说，随着经济持续回升向好，中国5月份劳动力市场活跃度有所上升，就业形势总体稳定。5月份城镇调查失业率是5%，与上个月持平。与上年同期相比，下降了0.2个百分点。

刘爱华说，首先，中国大城市的就业形势持续向好。5月份，31个大城市城镇调查失业率是4.9%，比上个月下降0.1个百分点，同比下降0.6个百分点。第二，外来户籍的劳动力就业继续改善。5月份，外来户籍劳动力失业率是4.7%，比上个月下降0.2个百分点，同比下降0.7个百分点。

她强调，在各地因地制宜发展新质生产力推动下，新产业、新业态、新模式接下来将创造更多新行业和新岗位，就业空间持续拓展。同时，稳就业、促就业等一揽子政策持续发挥效应，促进高质量充分就业具有坚实的基础和条件。