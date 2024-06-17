中国多家公司被要求补缴税款

中国地方政府已要求多家企业补缴税款，其中最远可追溯到20世纪90年代的税款，突显在经济复苏不平衡和房地产市场持续低迷的大背景下，地方政府对资金的需求。

彭博社报道，多家上市公司近几个月在交易所提交的文件中称，已收到政府要求补缴数千万元人民币（1000万人民币等同186万新元）的税款，并警告投资者，这可能会影响公司收益。

根据央广网，维维股份上星期四（6月13日）发布公告，原控股子公司湖北枝江酒业因未按规定的申报期限对1994年1月1日至2009年10月31日的消费税进行纳税申报，被相关部门要求补缴税款逾8500万元人民币。

维维股份公告发出后，引发市场广泛关注，一时间“税务倒查30年”的声音四起。

据《上海证券报》早前报道，湖北宜昌当地有关部门就此说，不存在“倒查30年”，此次对枝江酒业下发《税务事项通知书》，系审计部门发现枝江酒业前期有税款欠缴，税务部门按照程序正常追缴。

据彭博社报道，除了维维股份，华林证券、博汇、藏格矿业和北大医药都曾发表过类似公告。央广网称，藏格矿业涉及的金额高达4.8亿元人民币，并指这些公司的补税原因多样，包括政策变化、少计税、未按规定申报、关联交易价格偏低、对税收政策理解有偏差等。

由于经济增长放缓和楼市低迷导致土地出让收入大减，中国地方政府面临前所未有的增收压力。它们的负债已经居高不下，进一步提高杠杆率的能力受限，迫使中央政府加大财政支出力度。

澳新银行资深中国策略师邢兆鹏说，要求企业补缴税费可能是因为地方政府的财政困窘。他补充说，“我认为他们需要一些资金以在季度末之前付款”，因为地方政府通常会在那个时间向政府项目承包商付款。