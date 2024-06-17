中国对欧盟猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查

欧盟委员会宣布对中国电动车加征关税后，中国官方公布，从星期一起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。

据中国商务部官网发布的公告，商务部于6月6日收到中国畜牧业协会（以下称申请人）代表中国国内猪肉及猪副产品产业正式提交的反倾销调查申请，根据申请人提供的证据和商务部的初步审查，决定自星期一（6月17日）起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。

公告称，此次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。

公告也提到，被调查产品为生猪屠宰加工后的产品，包括鲜、冷、冻猪肉；鲜、冷、冻猪的食用杂碎；鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的，未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪；鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的，整个或切块的猪的肠、膀胱及胃。

至于调查期限方面，商务部指出，从星期一起开始，通常应在明年6月17日前结束调查，特殊情况下可延长六个月。

彭博社报道，中国是欧盟最大的猪肉海外市场，尽管近年来由于国内供应过剩和价格低廉，欧盟的出口量有所下降。但去年相关贸易额仍达18.3亿美元（24.75亿新元），西班牙、丹麦和荷兰的猪农受益最多。

此前，《环球时报》上星期四（13日）引述知情人士称，中国业界已正式向有关部门提出申请，要求对原产于欧盟的猪肉进行反倾销调查。该报此前也引述消息说，中国业界正游说政府对欧盟乳制品展开反补贴调查。

中国商务部今年初对原产于欧盟的进口白兰地进行反倾销立案调查，初裁结果预计在8月底前公布。

欧盟上星期三（12日）宣布对进口自中国的电动车加征最高38.1%的惩罚性关税，令中欧贸易关系陷入紧张。中国商务部、外交部与国家发改委相继批评，敦促欧方“立即纠正错误做法”。欧盟对中国制造的电动车征收临时关税将于7月4日生效。