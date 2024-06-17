赖清德：台新政府首要目标是拼经济 盼企业为员工加薪

台湾总统赖清德在与工商协进会监理事会面时说，新政府的首要目标是拼经济，并希望企业在获利的同时，也能给员工加薪。

据台湾总统府官网消息，赖清德星期一（6月17日）上午在总统府接见“中华民国工商协进会”第26届理监事时，作出以上表述。

赖清德在致词时说，新政府的首要目标就是拼经济，因此从业界寻找杰出人才加入政府，特邀崇越集团董事长郭智辉担任经济部部长，协助推动台湾经济发展。

谈及政府推动产业发展的三大方向，赖清德介绍，第一个方向是前瞻未来、智慧永续。政府必须坚定落实2050净零转型目标；必须积极发展人工智慧、促成人工智慧产业化，邀请国际级企业赴台投资，推动台湾成为人工智慧之岛。

赖清德指出，第二个方向是竞逐太空，探索海洋。台湾要有决心成为无人机民主供应链的亚洲中心，竞逐下一个世代通讯的中低轨道卫星；同时也要探索海洋，投入海洋科技研究，推动海洋产业发展，让台湾产业发展的面向更广。

赖清德说，第三个方向是布局全球，行销全世界。政府有责任持续改善台湾投资环境，提出政策吸引企业加码投资。政府这几年为达到布局全球，已成功和越南、菲律宾、印度等国签订投资保障协定，也将持续和友好国家进行合作，期盼未来与大家共同努力让企业布局全球更有力量。

赖清德最后呼吁企业界在获利之余，也能考虑为员工加薪。他说，台湾经济成长率一直都高于消费者物价指数（CPI），但实质薪资增长却不明显。