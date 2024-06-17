港教育局长：外国不少人对香港有误解 需多作解说

多次赴外地访问的香港教育局长蔡若莲说，外国有不少人因媒体片面的报道对香港现状有误解，因此认为香港方面应该多向外解说。

蔡若莲在《星岛日报》星期一（6月17日）刊发的访问中说，她过去一年赴美国、澳洲等多地进行外访时，除了与当地教育机构联系，宣传“留学香港”品牌，也与不同国家的政府教育官员会面，为香港建设成国际教育枢纽铺路。

蔡若莲说，外访期间，她发现外地有不少对香港不了解的人士，受媒体报道影响，对香港现况有误解。她说，在复杂的地缘政治局势下，“很多媒体就香港的论述比较片面，过往我们的高等教育界有不少国际连系、合作，很需要让他们面对面与我们了解、接触，宣扬香港的最新情况。”

蔡若莲说，有外国人认为大学研究会受《香港国安法》影响、教学过程被政府过度参与等，而她会就此向他们多作解说，并强调香港的学术自由仍继续受保障，“一切都没有变”。

蔡若莲透露，今年9月将前赴法国访问，参与欧洲教育者年会。她说，除了与当地官员、学者会面、参观当地中小学外，她也将探访当地高等院校，商讨交流合作，“引入一些外国名牌大学的名牌课程，对香港建设枢纽的实力有重要作用”。

此前，香港前财经事务及库务局长马时亨上星期四（6月13日）在“机遇香港”采访活动上说，《香港国安法》是定海神针，让香港由乱及治，并称政府和商界应该多对外宣传，减少海外企业因西方负面报道对香港产生的错误认识。