港府最快7月底给公务员加薪和追补工资

香港公务员事务局局长杨何蓓茵在立法会就公务员薪酬调整发言时说，如果立法会财委会在立法会7月中休会前批准公务员薪酬调整方案，港府最快可在7月底给公务员加薪和追补工资。

据香港政府公报，杨何蓓茵星期一（6月17日）在立法会公务员及资助机构员工事务委员会会议，就2024至2025年度公务员薪酬调整作开场发言时，作出上述说明。

杨何蓓茵介绍，香港特首李家超会同行政会议已决定，今年低层、中层、高层薪金级别，以及首长级公务员划一加薪3%。如获立法会财委会批准，薪酬调整的生效日期将追溯至今年4月1日。

她说，在当前环境下，港府认为适度地上调整公务员今年薪酬，是在平衡公务员薪酬调整机制下的六大因素后最适合的安排。

杨何蓓茵说，香港经济在过去一年摆脱疫情后重拾动力，随着政府致力提振市场气氛、扩大经济容量和提升竞争力，预计今年的经济会进一步增长。香港市民过去一年生活费用也有增加。

她指出，私营机构高、中、低层三个薪金级别的薪酬过去一年均有上升趋势。在劳动市场紧绌下，公务员职位空缺率持续上升至约10%，各级公务员都承担了额外职责。适度的薪酬调整能对公务员工作给予肯定，也能保持他们的购买力和让他们分享经济成果。

杨何蓓茵提出，考虑到香港在2023至24年度和本财政年度仍面对财政赤字，财政储备也会进一步下降，港府需恪守审慎理财的原则。在仔细、通盘考虑了所有因素，包括职方对调整方案的回应后，行政会议于6月11日决定依照向职方提出的方案调整今年的公务员薪酬。

杨何蓓茵说，若上述建议在立法会休会前得到财委会批准，港府最快可于7月底向全体公务员加薪及追补薪金。