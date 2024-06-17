广东韩江17条河流发生超警以上洪水

受强降雨影响，中国广东第二长的河流韩江发生2024年第4号洪水，流域内17条河流发生超警以上洪水。

综合新华社和澎湃新闻报道，受上游出现强降雨影响，珠江流域韩江干流控制站三河坝水文站星期天（6月16日）晚上11时40分水位涨至警戒水位（42米），韩江发生2024年第4号洪水。

中国水利部发布的汛情通报显示，韩江流域的17条河流发生超警以上洪水，其中汀江等七条河流发生超保洪水，松源河、石窟河发生有实测资料以来最大洪水。

报道称，三河坝水文站的水位正在继续上升，预计在星期一（17日）中午前后将出现48.50米左右的洪峰水位，超警6.50米左右。

水利部星期天针对广东省启动洪水防御四级应急响应，维持针对福建省的洪水防御四级应急响应，并连夜增派一个工作组赶赴韩江一线指导地方做好洪水防御工作。

广东、福建省水利厅也加强大中型水库防洪调度，在确保水库安全的前提下尽可能拦蓄洪水，督促指导沿河地方加强巡堤查险，及时转移低洼地区群众，已紧急转移安置1.11万人。

水利部相关负责人说，目前，水利部有三个工作组在防汛一线指导协助地方防汛抗洪。接下来，水利部将密切监视韩江流域洪水发展态势，滚动会商研判，动态调整应对部署，全力做好洪水防御工作。