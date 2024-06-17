中国今年第一季度结婚登记同比减少17.8万对，表明疫情后的补偿效应已逐渐消退，预计今年结婚登记数量将持续下降。

中国民政部上星期五（6月14日）在官网发布的民政统计数据显示，今年第一季度全国结婚登记数为196.9万对，较之2023年同期的214.7万对，减少了17.8万对，降幅明显。与此同时，离婚登记也从去年同期的64.1万对降至57.3万对，减少6.8万对。

据界面新闻报道，长期追踪结婚登记数据的人口学专家何亚福说，受育龄人口减少影响，中国结婚登记数从2013年达到峰值后，连续九年持续下降，2023年因疫情结束后的补偿性登记而有所回升。

他指出，今年第一度季度结婚登记数同比下降，表明疫情后的补偿效应已逐渐消退，预计2024年全年结婚登记将持续下降。

何亚福说，2023年结婚登记数从上一年的683.5万对，上升到768万对，主要原因是受冠病疫情影响，许多年轻人推迟到2023年结婚。但因人口年龄的结构性问题，结婚登记数下降的大趋势不会改变。2024年第一季度数据的下滑，进一步验证了这一趋势。

他还说，尽管2024年出生人口可能会因延迟生育等因素有所回升，但从长期看，受年轻人口减少、生育观念变化等影响，中国生育率和出生人口数的下降趋势难以根本改变，除非未来实施强有力的生育支持政策以应对这一挑战。