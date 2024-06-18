习近平祝贺黄埔军校建校百年：同学会要坚定反独促统

中国国家主席习近平致信祝贺黄埔军校建校100周年暨黄埔军校同学会成立40周年时强调，黄埔军校同学会要坚定反独促统，为同心共圆中国梦广泛凝心聚力。

据新华社星期一（6月17日）报道，习近平在贺信中说，黄埔军校是第一次国共合作的产物，是中国第一所培养革命军队干部的学校。黄埔军校同学会是中国共产党领导下联系海内外黄埔同学及其亲属的爱国群众团体，成立以来为扩大两岸交流合作、反对台独分裂、推进统一作出了积极贡献。

习近平强调，黄埔军校同学会要牢记建会宗旨和政治使命，发挥特色优势，坚定反独促统，为同心共圆中国梦广泛凝心聚力。他也希望广大海内外黄埔同学及其亲属不忘先辈遗志，勇担时代重任，积极投身中国式现代化建设。

习近平的贺信在星期一于北京举行的纪念黄埔军校建校100周年暨黄埔军校同学会成立40周年座谈会上宣读。

中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁在座谈会上讲话时说，要坚定不移推进统一大业，积极参与两岸交流合作，积极推动两岸青年加强交流，让两岸人民在交流交往交融中越走越近、越走越亲，不断增进国家民族认同，铸牢中华民族共同体意识。

王沪宁强调，要坚决反对台独分裂和外部势力干涉，坚决维护台海和平稳定，坚定守护中华民族共同家园。

台湾总统赖清德星期天（16日）在高雄主持黄埔建校百年校庆活动，重申“中华民国和中华人民共和国互不隶属”，并强调台军面对的最大挑战，是中国大陆意图“并吞台湾、消灭中华民国”。

赖清德也不点名批评国民党籍的前总统马英九，强调台军“绝不能敌我不分，也不能敌友不分，更不能接受‘首战即终战’的投降主义。”

马英九2020年8月曾批评民进党籍的蔡英文将台湾推向战争边缘，还称解放军如果攻台，其战略是“首战即终战”，让台湾没有机会等到美军驰援。马英九这番发言当时就引发绿营抨击。

台湾国防部长顾立雄星期一解释，赖清德在黄埔军校百年校庆上的谈话，意指要有自我强化防卫能力，也要有抗敌的决心，“首战即终战”等于接受“投降主义”，所以不能接受这样的概念。