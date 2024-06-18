中国国安部：港“民主派47人案”宣示对颠覆国家政权行为零容忍态度

近期，香港高等法院就“串谋颠覆国家政权罪案”进行裁决。中国国安部星期二（6月18日）发文说，此案不是一场普通的法律案件审理，是一场关乎国家安全和法治权威的大考。无论是审讯过程还是裁决结果，都彰显了当前香港司法制度的公开透明和公平公正，宣示了港府对颠覆国家政权行为的零容忍态度，让香港维护国家安全法律体系“长牙带刺”，对香港日后同类案件裁决具有重要参照意义。

中国国家安全部通过微信公号发文说，香港高等法院就“串谋颠覆国家政权罪案”进行裁决，16名不认罪被告中有14人罪名成立、两人罪名不成立，律政司已就一人的无罪裁决提起上诉。加上审讯前已认罪的31名被告，47名涉案人员中。

文章说，此案不是一场普通的法律案件审理，它是香港国安法实施以来涉及人数最多、审判时间最长的标志性案件，也是香港首宗涉及颠覆国家政权罪案件，更是一场关乎国家安全和法治权威的大考。此案裁决也正告反中乱港势力和美西方外部势力，胆敢挑战中国国家安全底线者，必将受到法律的严厉惩治。

文章还说，此案中大量确凿证据表明，以戴耀廷为首的反中乱港势力在2020年策划的所谓“初选”是一场通过非法手段，严重干扰、阻挠、破坏香港特别行政区政权机关依法履行职能，旨在颠覆国家政权的阴谋行动。

反中乱港势力实施颠覆的卑劣手法在于通过非法夺取香港立法会过半议席，无差别否决政府拨款，制造特区管治危机。他们妄图通过这种方式，迫使中央政府宣布特区进入紧急状态，使政府、社会陷入停摆，进而煽动街头运动，“有组织有计划地令香港陷入深渊，如果计划得逞，香港社会将受到极严重的冲击和破坏”。

文章说，此案的审理前后历经118天，控辩双方得以充分展示证据和陈词，平衡兼顾维护国家安全和保障当事人权利自由。法庭在300多页判词中，依据香港国安法及相关法律，对案件涉及的各项法律争议作出明确裁决，并对裁决理由作出清晰阐释。

无论是审讯过程还是裁决结果，都彰显了当前香港司法制度的公开透明和公平公正。法庭的裁决厘清了“颠覆国家政权罪”的定义和法律规定，宣示了特区对颠覆国家政权行为的零容忍态度，让香港维护国家安全法律体系“长牙带刺”，对香港日后同类案件裁决具有重要参照意义，影响十分深远。

文章指出，三年多来，美西方外部势力在香港特区法院审讯期间，不惜一切代价为这47人脱罪，干扰案件审讯，甚至以恫吓的政治手段和误导性言论，明目张胆干涉中国内政和香港事务，严重违反国际法和国际关系基本准则。他们不仅持续抹黑香港政治和法律制度，通过炮制涉港报告、推出涉港法案、抹黑香港自由倒退、美化乱港分子形象等方式，不断向香港特区政府施压，裁决结果宣布后，更是发起新一轮对港舆论、制裁攻势。

文章最后说，香港政府及执法司法人员以实际行动维护了国家安全，捍卫了宝贵的法治精神。事实证明，香港国安法和《维护国家安全条例》颁布实施后，香港政治生态明显改善，社会秩序得到恢复，营商环境不断优化，经济发展重回正轨，法治精神更加彰显。维护国家主权、安全、发展利益是“一国两制”方针的最高原则。在高水平安全的护航下，坚信新时代列车“香港号”的车轮一定会滚滚向前、不可阻挡。