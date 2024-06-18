河南冷藏车违规乘人致命事故 律师：司机最高或判监七年

中国河南省叶县发生一起冷藏车违规乘人事故，造成八人遇难。受访律师称，涉事司机最高或将被判处七年有期徒刑。

据“叶县融媒”微信公众号通报，河南平顶山市叶县一辆轻型厢式冷藏货车上星期六（6月15日）晚间违规乘人，车厢内八人窒息昏迷，经抢救无效均不幸遇难。货车司机和相关责任人已被控制，事故具体原因正在调查中。

澎湃新闻报道引述一名遇难者丈夫杨先生说，车厢内八名遇难者皆为女性，均是叶县洪庄杨镇下辖村子的村民，她们每天统一乘冷藏车上下班。

杨先生称，他听说事发时看到车厢里是“满满当当”一车货。但他此前接妻子下班时，冷藏车并未装过货物。《中国新闻周刊》引述目击者称，事发时车厢中还拉有冷藏的牛肉和保温用的干冰。

据红星新闻报道，叶县洪庄杨镇多名村民表示，此次事故疑似车厢内干冰泄露所致。

陕西恒达律师事务所高级合伙人赵良善接受红星新闻访问时介绍，涉案厢式冷藏车并非专门用于载人的交通工具，其车厢内部通常无提供乘客所需的安全设施和通风设备，在此背景下，乘客很容易因为缺氧等原因而窒息昏迷，甚至丧命。

赵良善说，本案司机不顾他人生命安全、违规载人，严重违反道路交通管理法规，致八人死亡。该司机在本次事故中负主责或全责，故而司机涉嫌交通肇事罪，依据《中华人民共和国刑法》第133条规定，犯交通肇事罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。