大陆企业拟邀台艺人组党 台内政部：拒绝利诱免触法受罚

台湾艺人在社交平台发文，指收到大陆企业邀请组建政党，台湾内政部对此回应称，民众应拒绝利诱，以避免触法受罚。

综合《上报》和台湾中央广播电台等报道，台湾女艺人何以奇上星期六（6月15日）在脸书发文，指收到合作方的邀约组建政党，并称几个月前也收到过，“第一次看到时觉得内容实在很荒谬直接忽略了”。

这份邀约由北京慈光影视传媒有限公司董事长李世卫在上星期五（14日）发出，请何以奇在脸书发表《构建新型两岸关系》等内容，促成“台湾拥和党”的成立，招募至少1000名党员，募集至少1000万元新台币（约41万新元）建党创始基金。邀约也提到邀请民进党前立委余天担任党主席，在2026年参与地方选举。

台湾创作男歌手谢和弦此前也在脸书发文，指收到北京慈光影视传媒有限公司董事长李世卫的合作邀约，只要在脸书发布《构建新型两岸关系》等内容，就会帮忙介绍在中国大陆的工作，年收入1000万元新台币，还邀请他组建台湾拥和党参政。

对此，台内政部星期一（17日）在官网发文回应时说，人民有组织政党的权利，基于政党法主管机关立场，提醒有意筹组及参与政党活动的民众，不得有接受境外势力指示或资助，从事发展组织的行为，以免触犯国安法及反渗透法等规定。

内政部指出，国安法第2条规定，任何人不得为外国、大陆地区、香港、澳门、境外敌对势力或其所设立或实质控制的各类组织、机构、团体或其派遣的人，发起、资助、主持、操纵、指挥或发展组织；反渗透法第3条、第4条也规定任何人不得受境外敌对势力的指示、委托或资助，从事选举及捐赠政治献金等行为。违者均定有相关刑罚规定。

内政部说明，目前已知有共和党及台湾人民共产党负责人或干部，因疑受大陆指示、资助，替特定候选人造势、推荐特定人士参选，或支持特定政党及候选人等介选情事，涉及违反反渗透法，经检察机关起诉有案。

内政部再次呼吁，民众组织政党及从事相关活动，应拒绝大陆利诱操控而沦为一时统战工具，避免触犯国安法规而受罚。