澳籍记者成蕾在中澳发布会上疑被中方人员阻挡

被中国拘留三年的澳大利亚华裔记者成蕾星期一（6月17日）说，在中国总理李强与澳大利亚总理阿尔巴尼斯主持的新闻发布会上，两名中方人员疑似阻止她进入镜头。

综合澳大利亚天空新闻（Sky News）、法新社和卫报报道，成蕾受访时说：“他们想尽办法挡住我，从侧面包围我。”

代表澳大利亚天空新闻参加此次新闻会的成蕾说，中国想要避免她在会场上有一些在中方看来“不好”的发言或行为，“但这种阻挡行为本身就很难看。”

阿尔巴尼斯星期一在会后被媒体问及成蕾被挡一事时说，他在活动上看到了成蕾并对她微笑，但“没有看到”被挡的情况。

阿尔巴尼斯补充说，应该允许媒体记者充分参与活动，“那才是在这栋大楼和澳大利亚其他任何地方应该发生的”。

阿尔巴尼斯星期二接受澳大利亚国家广播公司（ABC）采访时又说，澳大利亚已向中国大使馆跟进此事，表达澳方的关切。

他说，“坦率地说，几个人站在摄像机与成蕾座位之间，这是非常笨拙的尝试”，“澳大利亚官员进行了干预，要求出席新闻发布会的中国官员离开，这是他们应该做的。”

网传视频显示，在这场媒体活动中，有一男一女挤在成蕾旁边，试图阻挡前方的摄像机拍摄到成蕾。随后有澳洲官员上前交涉。

报道指出，澳大利亚官员多次要求两名中国官员离开，但在礼貌的要求被拒后，一名澳大利亚官员说：“你站在我的澳大利亚同事面前，你必须让开。”

一名澳大利亚记者随后提出与成蕾交换座位，结果又有一名中国工作人员试图往程蕾的方向移动，但遭到了其他澳方人员的阻挡。

49岁的成蕾曾是美国全国广播公司商业频道（CNBC）驻华记者，2012年起担任环球电视网英文频道（CGTN）主播，直到被中国当局以涉嫌国家安全罪拘留。

澳洲政府曾多次对成蕾被拘留表达关切。成蕾去年10月11日获释，被视为中澳关系回暖的新迹象。