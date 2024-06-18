台民调：赖清德就任将满月 声望跌破五成

台湾民意基金会的调查结果显示，总统赖清德即将就任满月，声望跌破五成。

赖清德于5月20日就任台湾总统，再过两天将上任满一个月。台湾民意基金会星期二（6月18日）发布最新一期的民调结果显示，赖清德的声望重挫9.8%，达48.2%。

针对是否赞同总统赖清德处理“国家”大事的方式，包括重要人事安排与政策的提问，19.6%非常赞同，28.6%还算赞同，16.1%不太赞同，9.5%一点也不赞同，17%没意见，8%不知道、拒答。

根据台民意基金会发布的新闻稿，调查结果显示，四成八大致赞同总统赖清德处理“国家”大事的方式，二成六不赞同，一成八没意见，8.3%不知道。这项发现传达一个重要讯息，即赖清德上任第一个月，只获不到半数人民的支持。但因总统职务表现不赞同率25.6%，维持在低档，让他此刻还倘佯在舒适圈，感觉不到立即的压力。

和上个月相比，赞同赖清德处理“国家”大事方式的人大幅减少9.8个百分点，不赞同的人略增0.2个百分点。这一来一往，使得赞同他处理“国家”大事方式的人比不赞同的人虽仍多出22.6个百分点，但和上个月相比，已减少10个百分点。

这是一个巨大的、值得忧虑的转变。在台湾，一个百分点代表19.5万人，10个百分点代表近200万人，上任不到一个月，就流失近200万人支持，是一个严重的警讯。

上述民调访问期间是6月11日至13日；对象以全台20岁以上成年人；抽样方法采市话与手机并用的双底册抽样，市话70%，手机30%。有效样本1070人，市话750人，手机320人；抽样误差在95%信心水准下约正负三个百分点。