深圳大学香港学院首次招生 专业为网络与新媒体

深圳大学香港学院正式发布2024年自主招收香港学生简章。据悉，这是深圳大学香港学院首次招生，将面向香港学生招收网络与新媒体专业学生。

综合星岛日报和深圳新闻网报道，深圳大学香港学院隶属深圳大学，以港澳学生为主要招生对象，实施四年制本科学历教育，香港学院的人才培养方案和教学大纲、课程设置等与深圳大学校本部基本保持一致，毕业考核及学历和学位的授予按照深圳大学的规定执行。

香港学院学生属按中国招生管理规定录取并取得深大正式学籍的本科生，在允许的修业期限内获得规定学分，达到本科毕业生基本要求，准予毕业并颁发深圳大学普通本科毕业证书。对符合学位授予条件的毕业生，授予深圳大学学士学位并颁发学位证书。

2024年招生专业为网络与新媒体，分为视听传播方向和网络传播方向。具体招生计划根据申请和考核情况而定。

据了解，学生学习地点为香港，由香港明礼德学院协助提供办学场地设施并辅助日常事务性管理，个别课程需要到深圳大学本部完成。学生就读期间有在深圳本校交流学习意愿的，经深圳大学审核同意后可来深圳大学本校就读一学期或一学年。

学院学费为每年10万港币（约1.73万新元），具体招生计划视申请和考核情况而定。首批报名现已启动，截止时间为今年6月30日24时前。第二批报名时间为7月1日至20日24时前。