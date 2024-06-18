大陆民航机飞越金马 前将领：已入侵台领空

中国大陆有多架民航机星期一（6月17日）以天气因素为由偏航而飞越金门和马祖上空，台湾前空军副司令张延廷中将受访时示警，这已不是灰色地带作战，而是直接侵入台领空。

综合台湾《自由时报》和TVBS新闻网报道，张延廷受访时说，中国大陆此前取消了M503航路飞行偏置，启用W122、W123衔接航路，造成拿走航权的的既定事实。近日先派无人机侵扰金门，然后在黄埔军校百年校庆隔天，以民航机穿越金马上空，深知台湾政府会忍气吞声，一步步否定台湾的主权。

张延廷指出，大陆先派无人机，现在轮到民航机，接下来就是战斗机。金马外岛先突破，之后就到澎湖马公，最后就是台湾本岛。金门12浬（22.22公里）领空、海与中国大陆重叠，民航机直接过来了，已经不是灰色地带作战，若台政府只是口头抗议，大陆还会得寸进尺。

对于有台民众目击到数架大陆民航机飞越金门和马祖上空，台民航局星期一回应，观察到下午数架民航机飞越金门和马祖附近及上空时，高度未进入台方所辖金门和马祖终端管制区域，尚未影响台民航机飞航。

台民航局说，受到锋面影响，台湾海峡及大陆沿岸地区星期一有不良天候生成，下午中国大陆航管单位电话联系表示，因为天气因素，可能有民航机绕飞马祖和金门上空，但为了维护飞航安全，台航管单位明确回复“勿进入马祖／金门终端管制区域”。