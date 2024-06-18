台防长：掌握大陆潜舰浮现澎湖 不宜透露细节

台湾国防部长顾立雄受询时证实，已掌握大陆潜舰在澎湖浮现的情况，但不便说明细节。

综合台湾联合新闻网和东森新闻云报道，中国大陆解放军最新型第三代弹道导弹094型“晋级”核潜舰，星期二（6月18日）被澎湖渔民发现，浮出海面航行。

顾立雄当天上午在立法院受访时表示，已借由情监侦手段，掌握相关情况，但详细情监侦手段不宜对外透露。对于是否了解放军潜舰型号及企图？顾立雄则回应，“详细部分我们暂时保留”。

另外，南投溪头也发现空飘气球，有外界关注是否从大陆飘过来？顾立雄对此回应说，该气球已证实为台大的气球。