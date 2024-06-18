欧盟加征电动车关税 中国发改委：打着公平竞争名义破坏公平竞争

针对欧盟反补贴调查后决定对进口自中国的电动汽车征收额外关税，中国发改委新闻发言人李超星期二（6月18日）说，这一调查实际是将调查工作武器化、政治化，打着公平竞争的名义破坏公平竞争，对此中国坚决反对。

李超在当天的新闻发布会上说，实践充分证明，短视的贸易保护主义不是出路，温室里的花朵是经不起风雨的。欧盟对自华进口电动汽车加征关税，不仅损害了中国企业合法权益，也将阻碍欧盟企业长远健康发展，还将扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链；不仅损害欧盟消费者自身利益、加重欧盟化石能源对外依赖，也将破坏欧盟自身绿色低碳转型进程和全球应对气候变化大局。

李超还说，中国积极支持各国汽车企业公平参与竞争，维护全球汽车产业链供应链稳定，希望欧方深思慎行，尊重基本经济规律和世贸组织规则，听取欧盟产业界呼吁，纠正错误做法，尽快回到开放合作、绿色发展的正道上来。

经过八个月的反补贴调查之后，欧盟委员会上星期三（12日）通知汽车制造商，将从7月4日起，对从中国进口的电动车征收最高达38.1%的临时反补贴税。

中国商务部隔天（13日）回应说，中国业界要求政府对从欧盟进口的乳制品和猪肉产品展开反补贴与反倾销调查，调查机关将依法进行审查。