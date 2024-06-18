中国发改委：消费品以旧换新等行动方案全部出台

中国发改委政策研究室副主任、委新闻发言人李超星期二（6月18日）说，七大领域设备更新、消费品以旧换新、循环利用、标准提升等四个方面行动方案已经全部出台，中国31个省（区、市）都印发了本地区大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案。

李超在中国发改委6月新闻发布会上说，今年3月，推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案正式印发。据介绍，经报请中共中央、国务院同意，由国家发展改革委牵头、21家部门和单位参与的推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议制度近日正式建立，凝聚合力推进行动方案落细落实。

截至目前，政策体系已经构建完成，七大领域设备更新、消费品以旧换新、循环利用、标准提升等四个方面行动方案已经全部出台，31个省（区、市）都印发了本地区大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案。

同时，资金支持正在逐步落实，发改委安排中央预算内投资等资金，支持设备更新以及节能降碳、回收循环利用重点项目；财政部预拨中央财政资金64.4亿元（人民币，下同，约12亿新元）支持汽车以旧换新，下达5亿元支持老旧农机报废；中国人民银行会同有关部门落实科技创新和技术改造再贷款政策，正在开展项目审核推送。此外，标准制定正在加快推进，今年拟制定、修订的129项国家标准已全部立项，节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准正在进一步完善。

李超介绍，今年1至5月，设备工器具购置投资同比增长17.5%，对全部投资增长贡献超过50%；1至5月份，主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%，以旧换新成为推动家电消费增长的重要因素。与此同时，各地也新增了一大批智能化社区回收设施，回收循环利用体系更加健全。

李超表示，下一步，发改委将充分发挥部际联席会议制度作用，进一步加强统筹协调，会同有关部门加大政策支持力度，加快各类资金落地。同时，强化要素保障，及时协调解决问题，引导带动企业和社会各界广泛参与，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得更大成效。