港大校政风波持续 李家超：内部问题情况不理想

针对香港大学校政风波不断，香港特首李家超说，初步调查发现港大内部有高层岗位空缺多年、频繁换人等问题，情况不理想。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，随着港大校委会主席王沛诗与校长张翔持续就副校长任命问题来回交锋，身兼港大校监的李家超早前已成立调研小组处理事件。

李家超星期二（6月18日）在出席行政会议前受访时说，调研小组在接见张翔和王沛诗后，初步发现港大校政有三个问题：部分副校长岗位悬空超过五年、部分暂任副校长等重要岗位超过五年、甚至是部分职位四年换五人。

李家超批评上述情况不理想，“不可能不影响行政工作”。他也针对近期的风波强调，如果将港大的利益放在首位，“我看不到有什么事情不可以解决”，这只是意愿问题。

针对如果风波持续港大的拨款会否被撤回，李家超没有正面回应，仅说大学接收拨款时会签订问责协议，确保所有公帑用得其所，希望通过拨款提升校园内部的管治及问责，当局会就相关数方面积极工作。

李家超说，港府将要求调研小组明确订立工作优次进行调研，并重申以港大利益为大前提下厘清事实，尽快寻求共识处理优先事情。

香港大学近期就数名副校长的任命爆发风波。事源由王沛诗担任主席的港大校委会5月28日通过多位副校长的暂任安排，但张翔随后声称对有关任命“毫不知情”，批评校委会“动摇香港大学学术自主的百年基石”。