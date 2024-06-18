强降雨致“客家第一宗祠”李氏大宗祠大面积坍塌

“客家第一祠”福建省龙岩市上杭县官田李氏大宗祠受特大暴雨袭击，发生大面积坍塌。

综合央视新闻客户端和澎湃新闻报道，龙岩市上杭县稔田镇星期日（6月16日）6时至星期一（17日）6时，遇持续性特大暴雨，24小时降雨量突破历史极值。星期一凌晨2点40分，官田李氏大宗祠东西两侧两列横屋坍塌，受损建筑面积约600平方米，主座无重大损毁，无人员伤亡。

灾情发生后，稔田镇和上杭县文体旅游局向省、市有关部门报告灾情。目前，龙岩市和上杭县有关单位已赶赴现场指导灾后处理工作，初步判定坍塌的原因是夯土墙体被严重浸泡后，土质软化失去支撑力造成的。后续将按照文物“修旧如旧”原则妥善做好宗祠的修复工作。

据当地民众提供的航拍图片显示，宗祠主体仍浸泡在水中，中间大厅、后排半弧形建筑都保存还相对完整，两边客厅则遭遇了大面积的坍塌。

据李氏大宗祠工作人员介绍，当地政府很重视，从安全角度考虑，已经将宗祠四周保护起来，不让行人靠近，一些有价值的文物都还埋在里面，目前正在做清水工作。

工作人员还说，宗祠去年还专门花了经费进行修缮，没想到这次经历暴雨袭击出现这样的坍塌。

公开资料显示，官田李氏大宗祠，也叫火德公祠，位于福建省上杭县稔田镇官田村，始建于清道光十六年（1836年），是李氏后裔为纪念其入闽始祖李火德建造的宗祠，是福建省最大、保存最完好的宗祠，也是中国客家地区在海内外最具影响力的宗祠之一，被誉为“客家第一祠”。

官田李氏大宗祠占地面积5600多平方米，内设有大厅3间、客厅26间、住房104间。祠堂坐北向南，砖木结构，周围是青砖砌墙，成“回”字形，正面设有五孔大门，正中大门是用灰青条石、石板砌成的牌坊式门楼。另外四孔大门，东西两边各两孔，内厢为圆大门，外厢为耳大门，左右两厢对称，一字形排开。

2013年3月5日，官田李氏大宗祠被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。2015年1月，官田李氏大宗祠入选第四批国家A级旅游景区名单，晋升为国家3A级旅游景区。

报道介绍，李氏大宗祠是客家地区在海内外最具影响力、亲和力的祖祠之一，是中国大陆与海外李氏后裔之间联谊的桥梁。