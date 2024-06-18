4岁女童遭拐15年 被告监禁四年十个月

中国广东一名女子4岁遭人拐走，15年后在警方的帮助下与父母团聚，被告据报被当地法院判处监禁四年十个月。

综合澎湃新闻和极目新闻报道，被拐女子蔡佳玲2008年在深圳一座商场遭女被告张某君拐走，蔡佳玲的家人因此踏上了漫长的寻亲之路。张某君拐走蔡佳玲后，将她带到四川广安，并交给家里80多岁的亲人带养。

据报道，张某君对这个千里迢迢拐回来的孩子并不上心，小佳玲吃也吃不好，有时还会被打骂。即便是这样，小佳玲却十分争气，初中时在校成绩优秀，还考上了县内重点高中。

警方2023年3月通过DNA比对等技术，成功比对到了在四川广安生活读书的蔡佳玲的信息，将蔡佳玲找回，一家人才得以团聚。张某君2023年3月被警方刑拘。

蔡佳玲的父亲蔡兴全称，女儿告诉他，她在被警方采血之前就怀疑过自己的身世，心里一直有个问号，但一直被隐瞒。警方采血之后，她被抚养人告知是“父母不要”的，是在深圳被捡到的。

蔡兴全说，他不理解张某君为何拐走小佳玲，在拐走孩子之前，她已经有一个比佳玲大的儿子，并不缺孩子。

澎湃新闻引述蔡兴全提到的信息报道，深圳市龙岗区法院星期二（6月18日）对女童被拐15年案作出一审判决，张某君犯拐骗儿童罪，被判处四年十个月。附带民事赔偿部分，张某君赔偿45万元（人民币，下同，8万3900新元）。

蔡兴全说，张某君拐骗儿童的行为给孩子及其亲生父母带来了巨大的伤害，希望法律严惩张某君。他们也提起附带民事诉讼，向张某君索赔住宿费、交通费、误工费、精神损失费等共计180多万元。