李家超：要求有关方详细报告货机事故过程 审视可更优化之处

一架货机因油压系统故障，在星期一（6月17日）上午折返降落香港国际机场时爆胎，滞留北跑道，造成该跑道关闭八个小时才重开恢复运作，当天总计有450趟航班被延误。香港特首李家超星期二（18日）在行政会议前记者会上说，港府将要求有关方详细报告事故过程，以审视可更优化之处。

据香港政府公报，针对香港机场北跑道因货机故障造成的事故瘫痪了近八小时，到下午近4时才处理好，有关安排是否快速有效的提问，李家超说：“整个行动中执行了预案中针对这类事件的应急安排，包括作出通报、安排公共交通、作出特别航班安排、增加人手处理。我觉得以安全性来处理这件事情，已达到了应变预案中的要求。就此事件的整体处理，我们一定要求详细报告过程，以审视有什么地方可以更优化。”

李家超说，航空公司需要提交报告给香港机场管理局和民航处，香港运输及物流局也将很认真地审视此事件的整体处理，以及所提交的报告是否符合港府的要求。

他指出，涉事飞机同时出现爆胎和油压系统问题，又要卸货，所需要的时间必定比平时长，但哪一个环节可以处理得更迅速，港府会再审视。“我的宗旨是‘没有最好，只有更好’，所以相关机构都会认真再研究这起事件。但我相信随着‘三跑’系统在年底全面运作，处理类似事件可以更有效和快速”。

一架由香港飞往美国阿拉斯加的阿特拉斯航空货机星期一上午需紧急折返，在降落于香港国际机场北跑道时爆胎，停留在北跑道。相关单位协助卸货及更换轮胎，由于货机油压系统故障，在跑道上紧急处理的时间较预期长。受此事故影响，香港国际机场从上午7时12分开始以单跑道运行，北跑道直至下午3时45分才重开。