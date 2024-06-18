台亲绿民调：过半民众认为立院改革修法过程有瑕疵

台湾立法院职权行使法修法加剧朝野政党对立，政治立场亲绿的民调显示，过半民众认为立法院职权行使法的修法过程存在瑕疵。

台湾民意基金会星期二（6月18日）公布民调显示，受访的20岁以上台湾民众中，有三成九民众自觉清楚立法院三读修正通过的立法院职权行使法内容，但高达五成七民众并不清楚修法内容。

进一步分析显示，不论年龄、教育或政党倾向，不清楚修法内容的民众高于清楚的人，甚至连蓝绿白三党的支持者也有不少民众直言不清楚法案内容。

台湾民意基金会董事长游盈隆说，这显示台湾绝大多数民众是“雾煞煞”（闽南语，指不理解内容），不清楚台湾立法院和行政院到底在吵什么。

此外，针对此次法案修法过程的程序问题，高达五成七民众同意修法并没有得到充分讨论，只有三成民众不同意，显示绝大多数民众同意此次立法院改革相关修法的过程存在瑕疵。

调查也发现，五成二民众基本支持行政院就修法提出复议案，三成四不支持。游盈隆称，这显示行政院提出的这起复议案具有雄厚民意基础。

但游盈隆也强调，复议案之所以得到支持，其中一个原因是民进党及绿营支持者希望借此翻案，另一方面是许多民众希望通过复议案进一步了解朝野政党到底在争论什么，而非已有预设立场。

民调也进一步调查了民众对修法各项议题的认同度。结果显示，赞成度最高的是立法院听证会59.6%，第二是刑法公务员“藐视国会罪”57.5%，第三是立院人事同意权行使53.9%，第四是总统国情报告49.3%，第五是立法院调查权49.1%，最后是“藐视国会”行为48.3%。

游盈隆总结说，台湾社会目前对三读通过的立法院职权行使法修法及刑法增订基本并无共识，但多数民意向在野党立场倾斜，多数中性选民和在野党意见一致，民进党在民意战场上处于落后状态。

立法院职权行使修法和事关“藐视国会罪”等的刑法增订5月28日在立法院三读通过，台湾行政院6月6日以相关修法窒碍难行为由提出复议。立法院已排定将在来临星期五（6月21日）表决复议案。

上述民调访问期间是6月11日至13日，对象是全台20岁以上成年人，有效样本1070人，抽样误差在95%信心水准下约正负三个百分点。