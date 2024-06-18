中日同意加快解决福岛核废水排海问题磋商进程

中国外交部亚洲司司长刘劲松在星期一（6月17日）与日本外务省亚大局局长鲶博行会面，双方同意加快解决福岛核废水排海问题的磋商进程。

据中国外交部官网消息，刘劲松当天同鲶博行在北京举行新一轮中日外交部亚洲司长机制性磋商。双方就中日关系和共同关心的问题交换了意见。

双方深入讨论了落实两国领导人关于本着建设性态度通过磋商谈判找到解决福岛核废水排海问题的合适途径这一重要共识的具体措施，同意在既有进展基础上加快磋商进程。

刘劲松还就日方在涉台、涉海及七国集团（G7）峰会涉华消极动向提出严正交涉，表达严重关切和强烈不满。

中国外交部发言人林剑星期一在例行记者会上，指G7峰会发布的联合公报再次操弄涉华议题，污蔑攻击中国，充斥着傲慢、偏见与谎言。

日本共同社中文网引述日本外务省报道，日中两国官员星期一在北京举行外交部门司局级磋商。双方一致同意就东京电力福岛第一核电站处理水排海问题，此前沟通的基础上加快磋商进程。双方确认将以建设性态度，通过磋商和对话寻找解决问题的方法。

日本外务省亚洲大洋洲局长鲶博行和中国外交部亚洲司司长刘劲松出席。

鲶博行要求中方立即取消暂停进口日本水产品的措施。他也要求撤除尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边专属经济区（EEZ）内发现设置的中国浮标，并早日释放在华被拘的日本人。他还阐述了日本关于台湾的立场。