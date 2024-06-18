港议员建议拍摄国安版《无间道》

香港立法会议员建议港府拍摄国家安全版《无间道》，以软性方式推销香港国家安全观念。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，香港立法会政制事务委员会星期一（6月17日）讨论推广《宪法》和《基本法》等相关事宜。

港区全国人大代表、选委界立法会议员马逢国认为，目前港府在对外宣传《宪法》和《基本法》时过于“Hard Sell（硬销）”，而实际上最有效的宣传方法是“软销”。

曾从事电影工作的马逢国说，以往港府从事软性推销工作方面，有不少出色的产品，如《廉政先锋》推广廉政概念、商业媒体拍摄与警队和消防相关题材，令报考人数上升，反映这类剧集“深入民心，潜移默化，影响到人”。

马逢国建议港府通过类似方法推广《基本法》，即使这类题材较为严肃，难以做到软性宣传，但好莱坞电影《捍卫战士》（Top Gun）就成功将爱国主义融入电影中，“难做不等于不能做”。

另一名选委界议员邓飞同样支持软性推广方法，更建议“如果可以拍出一个国家安全版的《无间道》出来，我相信会很轰动”。

邓飞认为，《宪法》和《基本法》推广督导委员会应吸纳教育界和青年工作代表，确保推广的内容能将专业的法律知识变成普通人都可以明白的内容。

对此， 香港政制及内地事务局副局长胡健民回复时说，港府一直有在做《宪法》等内容的软性宣传工作，如与香港电台联合制作全新推广《宪法》及《基本法》主题曲《翅膀》，将国家宪法日讲座内容放在社交平台等。

他也说，港府会继续以简单明了的方式加强相关内容的宣传，如考虑在游戏、社交平台等渠道宣传。

《无间道》是2002年上映的香港电影，由知名演员刘德华、梁朝伟、黄秋生和曾志伟主演，上映后大卖成为香港电影代表作之一，并成功掀起香港拍摄间谍、卧底等题材警匪片的热潮。