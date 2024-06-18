港正生书院涉捐款诈骗停运 港府谴责董事会包庇在逃前董事

香港基督教正生会董事会决定下月7日起暂停正生书院运作，香港政府星期二（6月18日）发声明，表示强烈谴责董事会的恶劣行为，包括包庇在逃前董事，拒绝追讨有关款项，无任何意欲帮助正生书院师生，发表不尽不实的声明，企图误导公众。

综合明报、星岛日报和香港01新闻报道，身兼正生会董事的书院校监崔康常早前已与另外三名董事辞任董事，并由九人组成新董事会。新董事会称与前董事林希圣和陈兆焯没有任何关系。

香港政府星期二发声明质疑，新董事会言行不符事实，斥董事会未能克尽己职和姑息养奸，强烈谴责董事会的恶劣行为，并完全失去信心。政府有关部门会为将离校的学生提供最适切的协助及安排，有关正生会和正生书院的事宜，将交由执法机关调查和跟进。

港府指出，正生会董事会声称正生书院因经济困难而停运，然而董事会改组后首次会议立刻通过议案，拒绝追讨早前被林希圣和陈兆焯转移到外地、以正生书院名义所筹得的超过半亿元（港元，下同，1亿港元约为1700万新元）款项。当局与董事会会面时，正生会再次拒绝追讨有关款项，清楚可以看到董事会并无任何意欲帮助正生书院师生，并且有包庇潜逃者之嫌。

港府还说，被通缉的林希圣和陈兆焯仍然担任正生会辖下“基督教正生书院有限公司”及“正生基金有限公司”的董事，更可操作正生会及辖下公司的银行帐户，不符董事会与两人无关系的说法，且正生会现任董事会4月中就任近两个月以来，从没有提出具体方案解决正生书院面对的问题，也未能表现出承担和有能力管理正生书院，而且发表不尽不实的声明，企图误导公众。

香港基督教正生会在大屿山芝麻湾开办的戒毒学校正生书院将于7月7日停运。正生会董事会行政总裁李国基此前向教职员发通知称，在过去五个月里面临重大挑战，“警方冻结了我们的银行帐户”，尽了最大努力仍未能重新开通，故无法继续支付每位员工的薪金，因此董事会决定7月7日起暂停学校运作，所有教师同日起停止工作及当更，会方将尽快结清所有薪资和遣散费。

正生会今年1月卷入怀疑捐款诈骗案，四名董事涉串谋诈骗被捕，另有三名已离港董事被通缉，包括校长陈兆焯、正生会创办人林希圣，他们涉挪用4500多万捐款。