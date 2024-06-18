美军据报曾在菲律宾反中国疫苗 中使馆：虚伪双标暴露无遗

针对路透社上周五（6月14日）报道美军曾在菲律宾开展秘密行动反对中国疫苗，中国驻菲律宾大使馆星期二（18日）说，美军做法令人愤慨，美国的虚伪双标和邪恶本质暴露无遗。美国整天把尊重人权挂在嘴边，但在事关菲律宾人民生命健康这个最大的人权上却干着草菅人命的事情。

据路透社披露，冠病疫情期间美国军方发动了一场秘密行动，使用社交媒体账号假冒菲律宾人发布中国疫苗和抗疫物资不安全的信息，让当地民众对中国提供的疫苗和其他救生援助的安全性和有效性产生怀疑。

根据中国驻菲律宾大使馆以问答形式发布的声明，发言人说，中国是负责任大国，冠病疫情期间向各国积极提供疫苗等全球公共产品，是第一个向菲律宾援助抗疫物资和疫苗的国家。中菲两国守望相助，开展抗疫合作，为世界最终战胜疫情做出重要贡献。但中菲抗疫合作经历了很多艰难曲折，其中一个重要原因就是某些域外国家和势力的蓄意阻挠破坏，两国人民对此坚决反对并进行了有力斗争。过去两年，陆续已有一些内幕曝光。上述报告的出台，终于使有些真相天下大白。

发言人指出，美军的做法令人愤慨，美国的虚伪双标和邪恶本质暴露无遗。美国整天把尊重人权挂在嘴边，但在事关菲律宾人民生命健康这个最大的人权上却恰恰相反，干着草菅人命的事情。美国把对盟友的承诺坚如磐石喊得震天响，但到抗疫这种需要同舟共济的关键时刻却美国优先，让菲律宾人民孤立无援。美国满口仁义道德，实际上不但不帮助菲律宾人民，无视菲律宾民众生命健康，反而出于地缘政治私利千方百计阻止菲律宾人民获得中国援助。在冠病疫苗这样涉及全球公共卫生的重大问题上造谣欺骗，敢冒天下之大不韪。

发言人说，人无信不立，国无德不强。如果美国真是自己宣称的样子，就应该停止炮制散布针对别国的虚假信息，切实承担大国应尽的责任，切实尊重地区国家维护民众健康福祉和地区和平稳定的努力。

此外，菲律宾有评论认为，既然美在疫情期间发起了秘密虚假信息行动来反对中国疫苗，就有可能并正在涉海问题上采取同样行动以塑造中国“霸凌”形象，发言人对此回应说，中菲两国人民都应保持高度警惕，擦亮眼睛，及时揭露抵制虚假信息和煽风拱火，把命运掌握在自己手中，共同呵护中菲关系和南中国海和平稳定。