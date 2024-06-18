李强盼两国企业持续合作 将中澳合作共赢蛋糕做大

中国总理李强在中澳工商界圆桌会致辞时表示，期待两国企业持续合作，把中澳合作共赢的蛋糕做大。

据新华社报道，李强当地时间星期二（6月18日）上午在珀斯同澳大利亚总理阿尔巴尼斯共同出席第七届中澳工商界首席执行官圆桌会并致辞。约30位中澳商会和企业负责人出席。

在听取两国工商界代表发言后，李强表示，目前中澳关系呈现稳步向好的积极势头。回顾两国建交52年走过的历程，双方只要尊重彼此国情和核心利益，就能不断筑牢相互信任的基石；只要坚持坦诚对话、包容理解，就能妥善做好矛盾分歧的管控；只要秉持开放合作、相互成就的胸怀，就能取得更多互利共赢的成果。

他指出，要将中澳经贸合作置于两国全面战略伙伴关系中，以全面视角和战略眼光加以审视，从而更好地把握大势。中澳发展彼此受益，是紧密的利益共同体。中澳经济优势互补，是天然的合作伙伴。

李强说，中澳合作前景广阔，是稳定产业链供应链、促进经济增长的重要力量。他希望两国企业家持续深耕传统领域合作，着力拓展新的合作领域，积极布局人工智能、量子科技、生命科学等未来产业，把中澳合作共赢的蛋糕做大，同时为推动中澳广泛领域的交流合作贡献力量。

李强强调，中国正在谋划进一步全面深化改革的重大举措，稳步扩大制度型开放，营商环境会越来越好。他希望各位企业家把握机遇、携手奋进，不断取得更多丰硕的发展和合作成果。

另据路透社报道，阿尔巴尼斯在致辞时说，在澳洲经济走向现代化和多元化之际，国际合作和外资流入持续至关重要。澳洲也同时采取措施保障澳洲经济主权，建立对国家利益极其重要领域的韧性。