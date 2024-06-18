中专女生姜萍闯数学决赛被质疑 主办方否认曾再次出题

中国一名17岁中专女生姜萍闯进全球数学竞赛12强后引发讨论，有关姜萍入围决赛真实性的质疑也在网上不断发酵。针对网传“在取得高分后，达摩院团队曾再次为姜萍出题”的说法，竞赛主办方阿里巴巴达摩院团队星期二（6月18日）回应称，网传消息不实，未曾要求姜萍再次答题。

根据红星新闻报道，2024阿里巴巴全球数学竞赛6月13日公布决赛名单，来自江苏省涟水中等专业学校的姜萍以93分的高分，名列全球第12名。网传姜萍在取得高分后，达摩院团队曾再次为姜萍出题，要求姜萍在黑板答题，几日后方公布成绩。阿里巴巴达摩院团队星期二作出上述答复。

据中国媒体此前报道，姜萍来自江苏涟水中等专业学校的服装设计专业，花了两年自学高等数学，是这项全球数学竞赛举办以来首位闯进决赛的中专在读生，也是前30名里唯一的女生，与她并肩进入决赛的参赛者，多来自北大清华等知名高校。

不过，姜萍入围决赛的真实性也引发一些人的质疑。其中，知名打假人士方舟子在X（前称推特）发文指出，姜萍曾经表示自己看不懂较为基础的《高等数学》，对其中的证明过程感到十分困惑，但却选择研究难度更高的《数学分析》，甚至在遭遇挫折后继续“自学”最难的《偏微分方程》，质疑姜萍的数学学习路程有很严重的问题。

方舟子还引用姜萍相关新闻照片指出，姜萍的数学计算过程中，写错不少高等数学的符号，认为姜萍的真实数学实力真的只有中专生的水准。