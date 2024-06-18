菲律宾证实中菲船只冲撞致一菲士兵受重伤

菲律宾军方证实，中国海警在南中国海阿云津礁（中国称仁爱礁）附近冲撞一艘菲律宾船只，造成一名菲律宾海军人员受重伤。

综合法新社和路透社报道，菲律宾军方星期二（6月18日）发声明中说，菲律宾船只星期一（6月17日）在对马德雷山号（LS57）进行轮换和补给任务时，中国海警船“故意高速撞击菲律宾海军人员，造成一名菲律宾海军人员严重受伤”。

菲律宾军方批评，中国海警“对合法人道主义任务的持续挑衅行为和不专业行为是不可接受的”。声明没有说明受伤士兵的具体伤情。

中国海警局微信公号星期一发布的消息说：“菲律宾一艘运补船当天非法闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，中国海警依法对菲船只采取管制措施。”

中国海警局称，菲律宾船只“以不专业方式，故意危险接近中方正常航行船只”，导致发生擦碰。

但马尼拉军方反驳称，中国这一说法具有“欺骗性和误导性”，并谴责“中国船只在菲律宾专属经济区内的非法存在和行动”。

稍早前，菲国GMA新闻网引述消息人士报道，七名菲律宾士兵在与中方人员的互殴中受伤，其中一人的手指被切断。消息人士称，中国海警还抢走八支菲方高威力枪支，菲军的刚性充气艇也被刺破。

菲律宾军方没有在声明中证实上述消息，仅称受伤的海军人员“已安全撤离，并得到了及时的治疗”。

近几个月来，中国和菲律宾在南中国海争议水域的冲突不断升级。菲律宾1999年将一艘军舰搁浅在阿云津礁，以强化对这片争议岛礁的主权声索，菲律宾定期为驻扎在这艘搁浅军舰上的士兵部署补给任务。