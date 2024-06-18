澳总理：已向李强提出成蕾在发布会被挡镜头不可接受

针对澳大利亚籍华裔记者成蕾在中澳发布会上疑被中方人员阻挡镜头，澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，他已告诉中国总理李强，这是不可接受的。

据路透社报道，阿尔巴尼斯星期二（6月18日）接受澳洲6PR广播电台采访时说，他已经直接向李强表达对成蕾被遮挡镜头事件的担忧。

“我告诉他，在我们看来，（中国）官员们试图挡住（成蕾的）镜头，这显然是不可接受的。”

阿尔巴尼斯强调：“我们有不同的政治制度，不同的价值观，但我们需要解决这些问题。”

阿尔巴尼斯认为，这只是让人们注意到成蕾在场的事实。她是澳大利亚的一名记者，她完全有权利出席中澳发布会并充分参与。

李强星期一在与阿尔巴尼斯会晤后，两人在发布会上签署双边文件。然而，在这场发布会上，代表澳大利亚天空新闻台参加此次新闻会的成蕾，疑似被两名中方人员阻挡，不让她靠近摄像镜头。

现场视频显示，有一名澳洲官员上前交涉，但被两名中方人员拒绝。澳洲官员并告诉两人：“你站在我的澳大利亚同事面前，你必须让开。”

成蕾事后告诉澳洲天空新闻台，“他们费好大劲儿不让我靠近摄影镜头，要框住我”。中国想要避免她在会场上有一些在中方看来“不好”的发言或行为，“但这种阻挡行为本身就很难看”。

对此，澳洲外长黄英贤接受澳洲ABC电台采访时说，之所以向李强提出这个问题，是因为“新闻自由对澳大利亚非常重要”。

她说：“（阿尔巴尼斯）总理和我都明白支持成蕾的重要性，这就是为什么我们花了两年的时间确保她回家。”

49岁的成蕾曾是美国全国广播公司商业频道（CNBC）驻华记者，2012年起担任环球电视网英文频道（CGTN）主播，直到2020年被中国当局以涉嫌国家安全罪拘留。

成蕾去年10月11日获释，被视为中澳关系回暖的新迹象。