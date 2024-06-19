中国外交部驻港公署：西方对港批评因未能理解新形势

中国外交部驻港公署特派员崔建春说，部分西方国家对香港的批评言论，是因为他们未能理解当前的新形势。

据中新社报道，中国外交部驻港公署星期二（6月18日）举行“比较不同国家国安法”主题讲座及有关宣介活动，90名香港新任中小学校长参与。崔建春接见由香港特区政府教育局局长蔡若莲率领的90位校长，向他们讲解国安法有关内容。

崔建春说，有些国家可能戴着有色眼镜来看香港，这不必大惊小怪，香港要有自信。他提到，为了香港的经济发展，落实香港基本法第二十三条立法及香港国安法是必要的措施。

他称日前接见了多国驻港总领事，“没有一位说香港不适合居住或者说香港不安全，大家都觉得香港是一个非常安全的地方，营商环境好”。

崔建春提到，香港的教育走在世界前列，有五所大学的排名为世界前100位，与各位校长的努力分不开，值得骄傲。他说，部分西方国家对香港的批评言论，是因为他们未能理解当前的新形势，香港要勇敢地面对这些挑战。希望香港发挥好“一国两制”、国际化等独特优势，大家一起说好香港故事。

蔡若莲在活动中表示，第一次组织这么多香港中小学新任校长到外交部驻港公署听专题讲座，并参观相关主题展览，深入了解国家外交理念、实践和成就，这是非常难得的体验。相信这次的活动能够帮助校长们更深入地了解国家的外交政策方针，掌握宏观大局，建立文化自信以及对国家发展道路的自信，让校长们在规划学校下一步工作安排时，有更宏观的视野。