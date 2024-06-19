台湾本年度汉光演习将取消“红军”假想敌科目

台湾今年度汉光军事演习将取消“红军”演练科目，即假想敌演练，有学者质疑此举恐怕将让部队战备验证大打折扣。

综合台湾《联合报》《中国时报》等报道，一年一度的“汉光40号”军事演习将于7月22日至26日登场，这是台军演习层次最高、参演兵力最多、规模最大、对抗性最强的三军联合攻防作战系列演习。

过往汉光演习的演练科目都会将演练部队划分成担任攻击方的“红军”与担任防守方的“蓝军”，让这两大阵营进行对抗演练。但有消息称，今年度演习将取消这个行之有年的做法，意味着今年的抢滩作战、夺取机场等演练不再有“红军”的加入。

台湾防长顾立雄星期二（6月18日）受访时证实上述决定是由参谋总长梅家树作出，目的是要以统裁部发出的真实模拟想定进行验证，无须通过所谓的对抗模式来推演，并形容这是较适切的作法。

针对外界质疑此次变动是否军方希望降低两岸军事对峙的敏感氛围，顾立雄否认称，两者完全无关。

据《联合报》报道，受上述变动影响，本年度汉光演习还将取消“联云”、“联兴”等联字号操演。

报道称，由于临时取消模拟“红军”的攻击军部队，军方高层正苦恼如何诱导防卫军进行反登陆、反空降演练，这更将使海军陆战队、陆军伞兵少了一个大型实兵演练的机会，势必影响台军两栖、空降战力维持。

台湾中华战略前瞻协会研究员揭仲也认为，上述做法恐怕让今年的演习计划、部队战备的验证效果大打折扣。

揭仲说，台湾地狭人稠，大型训练场不足，中等规模以上的对抗演习本来就不够多，汉光演习本来就是依照真实想定操演，加上红蓝对抗演习，才会增加实战化程度。

他直言，如果汉光演习不进行对抗操演，意味着台军今年内也许再没有以大陆军队三栖立体登陆为想定的实兵操演。揭仲还说，“红军”做法取消的背后或许真有其他因素，毕竟国防部对外公布的原因过于薄弱。

顾立雄接任台湾国防部长一职以来，便针对台军部队启动一系列改革，包括取消传统刺枪术训练、士兵出境旅游可自由行，不再仅限于报团、取消军校生踢正步，改为走齐步操演、解除正副主官不得同时休假禁令等。他强调专注战训本务，其他可采“减法”处理，一些形式主义规定可取消。