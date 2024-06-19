丁薛祥：对中国电动车加征关税不利于欧盟绿色转型

中国副总理丁薛祥说，欧盟对中国电动汽车加征关税，是典型的保护主义，不利于欧盟绿色转型，并称中欧双方要通过对话协商，妥善处理经贸摩擦。

据新华社报道，丁薛祥星期二（6月18日）在比利时布鲁塞尔与欧盟委员会执行副主席谢夫乔维奇会面，两人共同举行第五次中欧环境与气候高层对话。

丁薛祥说，中方始终视欧洲为多极格局中的重要一极，将欧盟作为中国特色大国外交的重要方向和实现中国式现代化的重要伙伴。“我们要共同落实好中欧领导人重要共识，推动绿色转型合作取得更加丰硕成果，巩固中欧关系稳定向好势头。”

他指出，中欧双方在绿色转型中有广泛共同利益和巨大合作空间，要有效发挥高层对话机制作用，求同存异，相向而行，保持环境与气候合作积极势头，深化中欧绿色伙伴关系，同时深入挖掘重点领域合作潜力，加强绿色能源、绿色低碳技术、塑料污染控制、化学品环境管理等领域互学互鉴。

丁薛祥说，电动汽车是能源绿色低碳转型的标志性产品。欧盟对中国电动汽车加征关税，是典型的保护主义，不利于欧盟绿色转型，有损全球应对气候变化合作大局。希望欧方增强环境气候和经贸领域对华合作政策的一致性，避免因为经贸摩擦迟滞绿色转型进程，避免设置绿色壁垒干扰正常经贸合作。

他说，双方要通过对话协商，妥善处理经贸摩擦，并强调中方维护自身正当合法利益的决心坚定不移。

根据中方新闻稿，谢夫乔维奇说，欧方赞赏中方推动绿色低碳发展的有力举措和明显成效，愿同中方深化应对气候变化、保护生态环境等领域合作，推动《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会取得成功，引领全球环境和气候治理。欧方重视电动汽车产业发展，愿同中方通过对话妥处分歧。

双方有关部门也围绕应对气候变化、保护生态环境等议题进行对话交流，梳理第四次高层对话以来的务实合作成效，讨论下一步合作举措。

欧盟上星期三（12日）宣布对进口自中国的电动汽车加征最高38.1%的惩罚性关税，导致中欧贸易紧张局势升级。中国商务部隔天（13日）批评欧方做法涉嫌违反世界贸易组织（WTO）规则，保留向WTO提起诉讼的权利，并将采取一切必要措施，坚定捍卫中国企业合法权益。