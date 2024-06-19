中国税务总局：没有全国性税务检查或倒查30年安排

针对中国部分企业和个人收到税务部门补税通知或税收风险提示、甚至倒查30年的消息，中国国家税务总局澄清，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。

中国国家税务总局发言人星期二（6月18日）在新闻稿中以答记者问形式解释，针对近期有关查税补税的情况，有的是对企业以前年度欠税按程序进行催缴，有的是对企业存在的税收政策适用风险按程序予以提示告知，均属税务部门例行的依法依规正常履职行为。

税务总局强调，税务部门一贯坚守保经营主体就是保经济税源的理念，坚决落实税费优惠政策，严格防范和查处违规征税收费行为，积极助力各类经营主体健康规范发展。

中国国家税务总局上述表态是为了回应6月以来多家A股上市公司遭遇“补税”情况，有的面临近5亿元（人民币，下同，9300万新元）的巨额补税，有的要补缴长达15年时间的欠税。

其中，维维食品饮料股份有限公司6月13日公告说，湖北枝江市税务局开发区税务分局核定维维食品在1994年至2019年的15年间，累计欠税8500万元被追缴。

除了维维股份，华林证券、博汇、藏格矿业和北大医药均曾发出类似公告，其中藏格矿业涉及的金额高达4.8亿元。央广网报道指，这些公司的补税原因多样，包括政策变化、少计税、未按规定申报、对税收政策理解有偏差等。

至此，市场间关于A股公司是否面临补税潮、税务“倒查30年”的讨论四起。

不过，中国多地政府税务部门曾回应上述说法不实，其中湖北宜昌税务部门回应称，税务部门按照程序予以追缴，并无“倒查”之嫌。

湖北省内企业董办人士也透露，公司未收到补税通知，不清楚相关情况。另有多家注册地在宁波、宜昌的上市公司证代也说未收到补税通知。

中国国际经济交流中心宏观经济研究部副部长刘向东向第一财经分析，从案例看，公司补交税款的原因各有不同，这与税收政策变动及理解执行有偏差有关，但在各地执行税法过程中要具体问题具体分析，不能从个例总结出普遍性、运动式的“补税”。