美五角大楼宣布对台出售逾千架无人机 价值3.6亿美元

美国五角大楼宣布，美国国务院已批准向台湾出售逾1000套无人机系统，总价值达3.6亿美元（4.86亿新元）。

美国国防安全合作署（DSCA）在美东时间星期二（6月18日）发新闻稿宣布，在台北驻美国经济文化代表处（TECRO）的请求购买下，美国将向台湾出售多达291套Altius 600M-V无人机系统，包括无人机巡航弹药等武器装备，以及美国政府和承包商提供的工程、技术、物流及其他相关服务，预估总费用达3亿美元。

新闻稿说，这笔军售案的主承包商是位于佐治亚州亚特兰大的安杜里尔（Anduril）公司。军售案将要求五名美国政府和12名承包商的代表前往台湾提供现场设备、培训和项目管理等支持，为期两年。

此外，美国国防安全合作署同时宣布将向台湾出售720架“弹簧刀300”无人机和反装甲游荡导弹系统等相关设备，估计成本约6020万美元。美国国防安全合作署当天将就这笔军售案通知美国国会。

新闻稿称，这两笔军售案服务于美国的国家、经济和安全利益，将支持台湾继续努力推动军队现代化，以维持可靠的防御能力，提高台湾应对当前和未来威胁的能力。

新闻稿还说，这两笔军售案和美国对台湾的支持不会改变台海区域的基本军事平衡，有助于维持台湾政治稳定、军事平衡和经济发展。

据台媒统计，这是美国总统拜登任内第15度对台军售，也是本月第二度。上次为本月5日宣布总价3亿美元的F-16战机零附件军售案。

台湾国防部说，攻击型无人机（游荡弹药）近年来在实战中成为战术新选项，台军采取军购及台造同步并行筹获，以期能在全球产能受限的状况下，加速完成战力建置，结合各类机动精准导弹，借高低配比构建重层吓阻能力。

台湾国防部说，台美专管团队持续致力革新双方军售作业效率，本次已大幅缩短行政审查时间，对于美方安合团队为加速对台军售的各项努力，国防部特别表达感谢。

台湾驻美代表处也表示，感谢美方再次以具体行动履行台湾关系法及“六项保证”的对台安全承诺，强化台湾自我防卫能力，并提升台湾及区域和平与稳定。

美媒《华盛顿邮报》6月10日引述美国高级军官刊文说，美国计划部署数千艘无人潜艇和新型无人机，试图将台湾海峡打造成“地狱景象”（Hellscape），以挫败中国大陆攻打台湾的军事行动。

但文章也说，这项战略的其中一项阻碍，是美国对台军事交付严重推迟。